Tunisie: Skander Khlif expose les douleurs de l’exil et l’angoisse du retour à travers ses photos

C’est une histoire personnelle et, en même temps, elle raconte notre histoire à nous : moi, ma femme et mon fils. Et en même temps celle de milliers d’autres, ça parle de diaspora en général, du concept de Ghorba. Cela veut dire l’exil dans son sens absolu et non politique, c’est-à-dire le déchirement d’être un peu loin de quelque chose. Donc, c’est l’histoire d’une traversée, celle qu’on a fait avec ma femme et mon fils cette année, que moi personnellement, je découvre, je fais cette traversée en bateau pour la première fois de ma vie, donc je découvre un décor, une traversée hors du temps. Il y a toute cette attente, cette joie de rentrer, mais en même temps cette nostalgie : on a une petite peur de revoir des gens qu’on n’a peut-être pas vus depuis deux, trois années, les parents qui sont peut-être âgés. Puisque la vague de migrations est de plus en plus intensive, c’est que le sentiment général de Ghorba est de plus en plus intensif. On n’est jamais à l’étranger sans aucun regret.