Comment le changement climatique revigore l'épidémie de choléra en Afrique

La Conférence sur l’agenda de la santé publique en Afrique, organisée par l’ONG Amref Health Africa et par Africa CDC, l’agence de santé de l’Union africaine, s’est tenue au Rwanda du 5 au 8 mars. Parmi les sujets abordés : le changement climatique et son impact sur la santé. Le risque de nouvelles épidémies a été pointé, en particulier pour le choléra, qui connaît une augmentation exponentielle ces derniers mois, en partie liée à des inondations et événements climatiques.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillaud

Au cours du seul mois de janvier dernier, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le choléra a déjà atteint plus de 30% de nombre total de cas enregistrés en Afrique sur toute l’année 2022. 26 000 cas ont été recensés, dont 660 morts. Une situation, selon le docteur Githinji Gitahi, PDG d’Amref, en partie due au changement climatique :

« On voit de plus en plus d’épidémies de choléra, et on voit aussi des interruptions des systèmes d’assainissements et d’approvisionnement en eau. Au Malawi, il y a de très fortes épidémies de choléra parce que les inondations ont coupé les installations d’eau. »

"Climate change is disrupting many ways of life on the continent and beyond. Our response to these public health threats will require robust inter-sectoral and cross-border collaboration." ~ Dr Ahmed Ogwell Ouma at the #MinisterialMeeting on #Cholera in #Malawi. pic.twitter.com/7W48r7ScoM — Africa CDC (@AfricaCDC) March 10, 2023

Le Malawi traverse une des plus mortelles épidémies de choléra de son histoire depuis mars 2022, après le passage de la tempête tropicale Ana et du cyclone Gombe. Pour le docteur Adelheid Onyango, directrice du groupe sur la Couverture universelle sanitaire pour l’OMS en Afrique, face à la multiplication de catastrophes climatiques, le développement d’infrastructures sanitaires de qualité est primordial pour éviter l’apparition de foyers épidémiques après des inondations :

« Nous devons aborder ce problème comme un problème de développement et montrer ensemble, tout de suite, comment le climat et d’autres secteurs sont imbriqués. Les actions qui sont nécessaires ne sont pas, en soi, sur la façon dont gérer un événement climatique, mais sur la construction de la résilience des communautés, pour que les populations soient plus protégées de ces événements. »

Actuellement, 12 pays africains enregistrent des cas de choléra, dont le Mozambique, le Zimbabwe et la Tanzanie.

Certaines régions du continent sont plus à risques. Dans les endroits où il y a des inondations et où les ressources en eau sont contaminées. L'augmentation du nombre d'inondations va potentiellement créer des situations de plus en plus récurrentes de cas d'épidémies, notamment de choléra... Docteur Brama Koné sur l'impact du changement climatique sur les épidémies en Afrique Lucie Mouillaud

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne