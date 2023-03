L’Afrique du Sud persiste et ne rouvrira pas son ambassade en Israël

Le Parlement sud-africain au Cap. Getty Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Afrique du Sud a décidé de réduire sa présence diplomatique en Israël. Depuis près de cinq ans, Pretoria n’a plus d’ambassade à Tel Aviv, mais un simple bureau de liaison. Une décision un peu plus officialisée mardi 7 mars par le parlement sud-africain, qui a voté pour à une très large majorité. L’Afrique du Sud a toujours eu des liens tendus avec Israël. Le pays d’Afrique australe est l'un des principaux soutiens de la cause palestinienne sur le continent.