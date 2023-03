RDC: et voici le léopard Masano, mascotte officielle des Jeux de la Francophonie 2023

Les 9èmes Jeux de la Francophonie, prévus du 26 juillet au 6 août à Kinshasa, arrivent à grands pas. Les autorités de République démocratique du Congo (RDC) ont présenté, jeudi 9 mars, la mascotte officielle de ces Jeux qui vont réunir les meilleurs athlètes francophones, sept ans après la précédente édition. Celle-ci a été sélectionnée après un concours entre artiste. Le lauréat a reçu son prix des mains du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

C’est sur l’œuvre de l’étudiant Chris Eale que le jury a jeté son dévolu. « Je suis sûr que les autres n’ont pas démérité », confie l'artiste, avant de décrire son œuvre qui devait, selon le règlement, « représenter en même temps le pays organisateur, la RDC, et aussi les Jeux de la Francophonie ». Ainsi, « le léopard symbolise déjà la RDC, et par les couleurs violet et jaune, il symbolise les Jeux de la Francophonie ». Et son nom est Masano.

Les Jeux requièrent des infrastructures aux standards internationaux avec des critères pas toujours faciles à respecter. L'homme politique ivoirien Robert Beugré, patron de l’organisation de la précédente édition, explique :

« Il faut simplement que le processus de décision soit le plus court possible pour éviter de perdre du temps. Ensuite, il faut renforcer le processus de dédouanement pour que le matériel arrive à temps. Enfin, il faut sur les chantiers que les entreprises favorisent trois équipes en permanence, jour et nuit, pour travailler. Il faudrait que dans tout Kinshasa, on sente que la fête est là et que la RDC est à la tâche pour réussir les 9èmes Jeux. »

Où en sont les travaux, à ce stade ? Isidore Kwadja, le directeur du comité de pilotage des Jeux à Kinshasa, déclare : « Nous sommes en train de travailler fort pour rattraper les retards. Les défis sont énormes mais nous allons les relever. Nous avons des contacts réguliers avec les entrepreneurs qui nous assurent que tout le matériel commandé est ici sur place. Nous sommes en mesure de réaliser les délais et d’organiser ces jeux ici à Kinshasa. »

Plus de 4 300 participants se sont enregistrés pour ces Jeux, le plus gros événement de l’année en RDC.

