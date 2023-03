Tunisie: les autorités annoncent la dissolution des conseils municipaux

Le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé la dissolution des conseils municipaux, élus en 2018, sept ans après la révolution. Considérés comme des acquis du processus de décentralisation amorcé pendant la transition démocratique, ils devaient être dissous en avril et faire l’objet de nouvelles élections. Leur dissolution a été consacrée, jeudi 9 mars, par une publication au journal officiel, avant la publication dans la foulée de trois projets de lois liés aux municipalités et aux conseils régionaux.

C’est une décision politique qui intervient juste avant la tenue de la session inaugurale du nouveau Parlement, prévue lundi 13 mars. Une manière de couper l’herbe sous le pied au futur Parlement, selon certains experts, puisqu’une fois l’assemblée en place, la présidence devra passer par les députés pour soumettre des projets de lois et ne pourra donc plus recourir au décret.

En publiant deux décrets, jeudi 9 mars, qui amendent la loi électorale, consacrent la dissolution des conseils municipaux et prévoient l’élection de conseils locaux et régionaux, Kaïs Saïed continue d’implanter son projet politique de décentralisation avec un redécoupage territorial et politique.

Des élections municipales sont toujours prévues dans les trois mois de la fin de mandat des maires, mais il y aura aussi l’élection de conseils locaux, sans date mentionnée, qui doivent ensuite permettre, par suffrage indirect avec les régions, l’établissement de Conseil des régions, la seconde chambre parlementaire, envisagé par le système bicaméral de Kaïs Saïed.

Il n’y a aucune donnée sur la répartition des pouvoirs entre les municipalités et les nouveaux conseils locaux. Beaucoup d’experts craignent un conflit de compétences. L’obligation de parité dans les municipalités, consacrée par l’ancienne loi électorale, a disparu.

Quant à la dissolution des conseils municipaux, des délégations spéciales composées de secrétaires généraux et des fonctionnaires déjà présents dans les municipalités assureront leur fonctionnement, en attendant la tenue de nouvelles élections.

