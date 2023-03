RDC: l’Union européenne met en place un pont aérien humanitaire vers Goma

Un avion d'aide européenne d'urgence - le premier d'un pont aérien - a atterri, vendredi 10 mars, à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Un second vol est attendu mardi ou mercredi dans la capitale provinciale du Nord-Kivu. L'Union européenne avait annoncé, le 4 mars dernier, la mise en place d'un pont aérien humanitaire civil vers Goma, avec le soutien de la France, pour venir en aide aux populations durement affectées par les combats.

Le conflit entre l’armée congolaise et le M23 a fait, selon l’ONU, plus de 800 000 déplacés et déclenché une crise humanitaire de grande ampleur, depuis la reprise des combats, en octobre dernier.

Une crise méconnue dans le monde

Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaigner, présent à Goma pour accueillir ce premier chargement, il s’agit de mettre un coup de projecteur sur une crise méconnue dans le monde.

« Il y a encore, dit-il, des mouvements de déplacés qui se produisent, des gens qui sont en train de fuir les combats et puis, il y a une demande immense et des besoins absolument immenses. Je pense que c’est une réaction vraiment d’urgence, c'est-à-dire qu’aujourd’hui à Goma et autour de Goma, il y a environ 600 000 personnes déplacées. »

« Dans la province du Nord-Kivu, il y a aujourd’hui, 2,3 millions de déplacés. On ne va pas tout résoudre mais c’est aussi, pour nous, une façon de donner un coup de projecteur sur une situation qui nous semble assez méconnue en Afrique, en Europe et qui nous semble assez méconnue dans le monde. Donc, là, c’est vraiment une façon d’attirer l’attention et de dire : il faut vraiment se mobiliser parce que la situation est vraiment très grave et qui fait que, pour nous, aujourd’hui, la RDC est la première crise humanitaire en Afrique et sans doute une des toutes premières, au niveau mondial, après l’Ukraine et après la situation en Turquie et en Syrie », conclut Jean-Marc Châtaigner.

35 tonnes d'aide

L'appareil, arrivé vendredi, a apporté quelque 35 tonnes d'aide - tentes, matelas, kits d'hygiène et matériel médical. Pour ce point aérien, l’Union européenne a annoncé avoir débloqué 47 millions d’euros d’aide auxquels se sont ajoutés les 34 millions de la France.

