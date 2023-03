RDC: les attentes des déplacés lors de la visite de la mission du Conseil de sécurité de l’ONU

Des rebelles du M23 à Kibumba, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 23 décembre 2022. AFP - GLODY MURHABAZI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La situation sécuritaire à l'est de la RDC, au cœur de la rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et une délégation onusienne, en visite de trois jours dans le pays. Le chef de l'État s'est entretenu, vendredi 10 mars, avec les 15 membres du Conseil de sécurité et la cheffe de la Monusco à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa.