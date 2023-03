Algérie: le procès du journaliste et patron de presse Ihsane el Kadi reporté

Le tribunal de Sidi M'hamed à Alger a décidé dimanche 12 mars de reporter au 26 mars le procès du patron de presse algérien Ihsane el Kadi, emprisonné depuis la fin décembre, afin de permettre à l'accusé d'être jugé en présentiel.

En Algérie, le procès du journaliste et patron de presse Ihsane el Kadi s'est ouvert dimanche 12 mars pour être aussitôt renvoyé au 26 mars prochain. Le directeur de Radio M et du site Maghreb Emergent, accusé de « financement étranger de son entreprise », a refusé d'être jugé à distance, depuis la prison où il est toujours détenu. Le juge a annoncé le report du procès « afin de permettre l'extraction de l'accusé [de la prison, NDLR] et la présence de toutes les parties impliquées dans le dossier », selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD).

L'avocat Pierre Brunisseau, membre du collectif de défense d'Ihsane el Kadi, estime que cette proposition de jugement en visio-conférence ne respecte pas, une nouvelle fois, les droits de son client et il réclame sa libération.

« Ihsane el Kadi est un éminent journaliste, qui a fait nombre d'investigations sur des sujets assez sensibles. Les médias algériens en parlent. Et aujourd'hui, on refuse à Ihsane el Kadi de pouvoir se présenter au tribunal. Organiser une visio en le laissant dans les geôles de la prison, pour nous, c'est inacceptable. On demande toujours sa libération immédiate, on demande aussi la main levée sur les deux médias qui sont les siens, Maghreb Émergent et Radio M », deux médias indépendants assez critiques du pouvoir algérien.

Une pétition récolte 10 000 signatures

Les avocats d'Ihsane el Kadi ont d'ores et déjà annoncé qu'ils boycotteraient l'audience du 26 mars. « L'ensemble des avocats juge qu'il est, en l'état, impossible de travailler correctement puisque le président Tebboune a pris la parole publiquement et a qualifié Ihsane el Kadi de traître. Donc, au-delà de l'atteinte à la présomption d'innocence, c'est aussi une démonstration flagrante du manque d'indépendance de la justice en Algérie. »

En attendant, le collectif de défense d'Ihsane el Kadi réclame sa libération. Son procès, estiment par ailleurs ses avocats, est emblématique des atteintes à la liberté d'expression par les autorités algériennes.

« L'arrestation d'Ihsane el Kadi est symbolique, car il y a une vague de répression en ce moment en Algérie. S'il est poursuivi aujourd'hui, c'est pour ses opinions, pas pour les prétendus délits qu'il aurait pu commettre, parce que le dossier est vide. Les infractions pour lesquels il est poursuivi sont chimériques. On essaie de museler Ihsane el Kadi, c'est une véritable atteinte à la liberté d'expression et aussi au droit de la presse », témoigne le conseil du journaliste.

Ihsane El Kadi a été placé en détention provisoire le 29 décembre dans le cadre d'une enquête pour collecte illégale de fonds. Il est soupçonné « d'avoir reçu des sommes d'argent et des privilèges de la part de personnes et d'organisations dans le pays et à l'étranger afin de se livrer à des activités susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'État et sa stabilité », avait alors indiqué la Cour d'Alger.

Selon Reporter sans frontières, l'arrestation d'Ihsane el Kadi est « intervenue quelques jours seulement après la publication d'articles critiques envers les autorités ». RSF a lancé une pétition pour obtenir la libération de M. El Kadi qui a recueilli plus de 10 000 signatures.

(Et avec AFP)

