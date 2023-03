Fin de mission pour le Conseil de sécurité de l'ONU en RDC

Le Conseil de sécurité des Nations unies a achevé ce dimanche à Goma sa mission en RDC. Les responsabilités et le rôle propre à chaque parties ont été rappelés.

Avec notre envoyé spécial au Nord-Kivu, Patient Ligodi

Sans langue de bois, Nicolas de Rivière, représentant de la France à l’ONU, a reconnu et condamné l’agression de la RDC par le Rwanda. Le Conseil de sécurité est saisi et va continuer de traiter la question, a-t-il dit. « Il n’est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d’autre part clairement établi aussi qu’il y a des incursions de l’armée rwandaise régulière dans le Nord-Kivu. Cela aussi est inacceptable. »

Concernant le M23, Nicolas de Rivière a insisté sur les sanctions contre ses leaders. « Il y a une pression, des mesures coercitives qui sont prises parmi d’autres contre les leaders du M23. C’est une stratégie qui va se poursuivre et s’amplifier et à laquelle nous tenons. »

Protéger les civils

Il est longuement revenu également sur les responsabilités des uns et des autres dans un contexte où la Monusco affirme clairement qu’elle n’a pas les moyens de combattre le M23.

« Agir contre les groupes, c’est principalement la responsabilité des FARDC. Celle de la Monusco est de protéger les civils. C’est important de le rappeler parce que les choses doivent être clairement dites et que les responsabilités respectives soient rappelées et établies. »

Et pour résoudre durablement le problème, les membres du Conseil de sécurité ont insisté sur la priorité à donner au processus politique et à la diplomatie.

Les membres du conseil ont par ailleurs rencontré les victimes de la guerre, les déplacés dans un camp aux alentours de Goma et ont échangé avec la médiation kényane et angolaise.

Cette visite est une première dans le pays depuis octobre 2018. La mission de trois jours intervenait dans un contexte particulier : la préparation des élections et surtout les affrontements entre l’armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda, selon divers rapports indépendants.

