Sénégal: une exposition à Dakar pour combattre les préjugés sur les femmes

Des photos pour combattre les préjugés auxquels les femmes font face. A Dakar, c’est le pari de l’exposition collective « Au-delà des apparences » organisée par l’ambassade des Pays-Bas et le musée de la femme Henriette-Bathily. L’exposition est ouverte, depuis vendredi 10 mars. Neuf artistes, femmes et hommes, y participent.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois

Une femme maire d’une ville, un homme qui lave le linge… Sur les murs du musée de la femme de Dakar, les stéréotypes sont mis en image, pour mieux être déconstruits.

Parmi les neufs photographes, Sira Konte Sene, 25 ans, est photographe mais aussi technicienne et étalonneuse vidéo. Elle a choisi de photographier Bina, une femme menuisière: « C’est pour tous ces gens qui pensent que, être femme et évoluer dans un métier physique est impossible. On voit que cela les empêche de développer leurs compétences ».

Préjugés au quotidien

Sira elle aussi subit les préjugés dans son quotidien: « Dans les tournages, on voit parfois, quand les femmes sont là, alors qu’elles sont caméraman, photographes, on veut, à chaque fois, qu’elles fassent les petites taches au lieu de faire leur métier comme elles l’ont appris ».

Fatou Kiné Diop a 19 ans. Elle a appris la photo, enfant, avec son père et n’a plus arrêté. Elle expose cette fois des autoportraits, voile sur la tête et appareil photo à la main: « J’habite en banlieue. Je suis aussi voilée, comme vous le voyez ici, dans mes œuvres. Je veux expliquer ce qu’est être femme, photographe et voilée, parce que c’est un peu difficile, chez nous. Il y a beaucoup de gens qui me jugent par rapport à mon travail et qui me disent que je suis un garçon manqué ».

Ces portraits artistiques et engagés sont à découvrir jusqu’au 18 avril.

À lire aussi: Sénégal: coup d'envoi de la 4e édition du Dakar Music Expo

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne