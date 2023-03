À Brazzaville, les meilleurs cuisiniers d'Afrique récompensés lors du Persil d’or

Arlych Madzou Moukassa: «La classe moyenne congolaise n’avait pas une bonne habitude alimentaire»

Maître Arlych Madzou Moukassa, 29 ans, était présent au Persil d’or 2023. Celui qui vient de participer à la coupe du monde de la gastronomie en Tunisie fait le point sur les habitudes alimentaires des Congolais. « La classe moyenne n’avait pas une bonne habitude alimentaire, assure-t-il. Au fur et à mesure, elle s’améliore. En tant que restaurateurs et hôteliers, nous devons marteler les choses pour éviter la malbouffe. Parce qu’aujourd’hui la plupart des maladies sont dues à l’alimentation. Raison pour laquelle, en cuisine, nous disons que la nourriture est ton médicament ». Celui qui se propose de lancer le premier restaurant gastronomique de Brazzaville ajoute : « Pour se nourrir, on doit en réalité respecter : l’entrée, le plat de résistance, le dessert et manger beaucoup de fruits. La classe moyenne ne respecte pas ces étapes. Je pense que c’est juste un problème de volonté. C’est pas du tout un problème de moyens. Les gens disent par exemple qu’ils n’ont pas de l’argent pour s’acheter les fruits, mais ils en ont pour acheter de la bière à 600 FCFA la bouteille. C’est une habitude. » Il conclut : « Ils doivent améliorer leur alimentation, donc savoir ce qu’ils doivent manger : les légumes et éviter les cuisses de poulet. »