Bénin: visite officielle du chef de l’État nigérien Mohamed Bazoum, économie et sécurité au menu

Le chef de l’État nigérien, Mohamed Bazoum, entame, ce lundi 13 mars, une visite officielle de 48 heures au Bénin. Plusieurs membres de son gouvernement l’accompagnent. L’économie et les questions de sécurité sont à l'ordre du jour.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Le programme publié est un classique d’une visite officielle. Le Nigérien arrive tôt à Cotonou ce lundi 13 mars. Il sera accueilli par son homologue béninois au palais de la Marina : honneurs, tête-à-tête, réunion de travail élargie suivie d’une conférence de presse conjointe des deux chefs d’État. Un communiqué de la présidence béninoise précise que les deux pays sont liés par un accord de coopération militaire pour lutter contre le terrorisme.

Opérations dans le W

De façon concrète, les armées béninoises et nigérienne mènent des opérations dans le parc W et échangent les renseignements. On ignore si cet accord sera juste évoqué, évalué ou enrichi. Sur le plan économique, une visite majeure est prévue, celle de l’oléoduc qui relie les champs pétrolifères nigériens d’Agadem au port en eau profonde de Sèmè au Bénin. Sur environ 2 000 km près de 700 km de cette infrastructure sont sur le territoire béninois.

Communauté nigérienne

L'oléoduc devrait augmenter de façon conséquente la capacité d’exportation du pétrole du Niger. Le président Bazoum achève son séjour, mardi 14 mars, par une rencontre avec la communauté nigérienne établie au Bénin.

►À lire aussi : Le bilan de la visite au Bénin de la sous-secrétaire d’État américaine à la sécurité

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne