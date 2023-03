Côte d’Ivoire: comment une troupe se prépare aux Rencontres interculturelles du cirque d’Abidjan

En Côte d’Ivoire, du 13 au 19 mars 2023 a lieu la 6e édition des Rencontres interculturelles du cirque d’Abidjan (Rica), avec des représentations en salle de compagnies internationales, des performances de rue, des ateliers, des conférences. Objectif : faire découvrir au plus grand nombre les arts du cirque, mais aussi professionnaliser les circassiens du continent. RFI a assisté aux répétitions de la troupe locale Ivoire Cirque Décalé, à la Fabrique Culturelle d’Abidjan.

Avec notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin

C’est une petite troupe hétéroclite qui répète ce matin-là. Trois circassiens de la compagnie suédoise The Vessel, un conteur et cinq danseurs-acrobates ivoiriens qui découvrent les agrès, en suspension au-dessus du sol.

Sarah Lett, artiste-chorégraphe de The Vessel, est venue présenter son propre spectacle, mais aussi former la compagnie abidjanaise, Ivoire Cirque Décalé. « C’est assez intensif, comme création, explique-t-elle. On leur enseigne de nouvelles disciplines de cirque auxquelles ils n’ont jamais touché auparavant. C’est surtout le tissu aérien, le cerceau aérien et les portés acrobatiques. Comme les artistes sont surtout danseurs, et un peu acrobates, ils sont déjà très physiques et apprennent très vite ».

« Les Ivoiriens, même sans le savoir, ont aussi le cirque dans les gènes »

Le tout forme un spectacle pluridisciplinaire de 40 minutes qui mêle les arts du conte, du cirque et de la danse. Une façon de renforcer un lien distendu mais profond entre la Côte d’Ivoire et le cirque, explique le chorégraphe de la compagnie ivoirienne Hermann Nikoko. « Les Ivoiriens, même sans le savoir, ont aussi le cirque dans les gènes, assure-t-il. Mais nous, on le voit plutôt dans le registre patrimonial. Le boloye au nord de la Côte d’Ivoire, c’est une danse très acrobatique. On a les échassiers à l’est, et puis la danse urbaine, le coupé-décalé, où il y a vraiment beaucoup de talents. C’est de là qu’est née cette compagnie, puisque ce sont des jeunes danseurs urbains. L’idée, pour nous, c’était de les discipliner et les remettre dans le registre qui leur va le mieux, qui est le cirque ».

Leur spectacle est intitulé « Sacrée Forêt » et alerte sur les dangers de la déforestation… Car l’édition 2023 du Rica sera une édition engagée sur le thème « Tous Citoyens ».

