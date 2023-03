Cyclone Freddy: le Malawi et le Mozambique durement frappés

Au Malawi, des personnes regardent les dégâts provoqués par le cyclone Freddy, à Chilobwe, Blantyre, le 13 mars 2023. © ELDSON CHAGARA / REUTERS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'est un phénomène rare, selon les spécialistes de la météo. Contre toute attente, le cyclone Freddy a fait une boucle et a balayé l'Afrique australe. Le Malawi et le Mozambique sont durement frappés, les autorités des deux pays et les ONG décomptent au moins 70 morts. Et le bilan risque bien de s'alourdir dans les prochaines heures.