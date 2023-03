«Nous avons 500 décès comme lui toutes les semaines»: les étudiants médecins britanniques en grève

Après les infirmières et les ambulanciers, c’est au tour des internes du National Health Service (NHS), le service publique de santé britannique, se mettre en grève. Ces soignants encore étudiants en médecine représentent la moitié du personnel médical.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Pas moins de 60 000 internes en médecine sont attendus devant le piquet de grève ce lundi pour une mobilisation de trois jours qui commence aujourd’hui. Ils dénoncent la baisse de leur niveau de vie depuis quinze ans et des conditions de travail de plus en plus inquiétantes.

Andrew est tombé amoureux du NHS mais pour ce jeune interne d’origine américaine et médecin dans un service d’urgence, ce système s’effondre. La faute aux politiques gouvernementales ces dix dernières années : « On déborde de rage. On a retiré 450 milliards d’euros au système de santé. Il y a dix ans, notre hôpital public était le meilleur de la planète. On ne veut plus regarder nos patients et nos collègues souffrir. »

15 heures pour une ambulance

Plus de sept millions de personnes inscrites sur une liste d’attente de soins, la plus longue de l’histoire du NHS. Andrew participe régulièrement à des rassemblements dans la capitale pour alerter sur le manque de moyens, de soignants et sur les conséquences dramatiques. « Une bonne journée, c’est quand personne ne meurt dans une salle d’attente ou dans une ambulance », dit-il.

Certains patientent parfois 15 heures pour une ambulance, même lorsqu’il s’agit d’une urgence. Le jeune médecin se souvient d’un cas récent : « Un patient a fait une crise cardiaque et nous avons dû le réanimer sur le parking de l’hôpital, tout ça à cause des délais d'attente. Il est mort. Il avait une trentaine d'années, il devrait être en vie aujourd’hui. C’est terrifiant, nous avons 500 décès comme lui toutes les semaines dans ce pays. »

Des médecins désertent l’hôpital public pour le privé. Il en manque 9000, déplore le syndicat des internes. Andrew lui ne quittera jamais le NHS et il fera grève aujourd’hui.

