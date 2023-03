RCA: le préfet de la région Vakaga veut plus de sécurité sur un axe stratégique avec le Soudan

Vue aérienne de la région de Vakaga, à l'extrême nord-est de la Centrafrique. ALEXIS HUGUET / AFP

La frontière entre la RCA et le Soudan a rouvert en mars 2023, notamment au niveau de la préfecture centrafricaine Vakaga. Leonard Mbele, son préfet, annonce un renforcement de la sécurité « de part et d’autre, côté Soudan et côté Centrafrique », sur un axe stratégique pour l’approvisionnement du nord de son pays.