Après le naufrage de l’«Esther Miracle», un Gabon toujours entre interrogations et douleur

Des photographies de personnes disparues lors d'une catastrophe de ferry sont exposées au port de Libreville le 13 mars 2023. AFP - STEEVE JORDAN

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Six jours après le naufrage de l’Esther Miracle, un ferry faisant la navette entre Libreville et Port-Gentil, la douleur reste vive au Gabon où un deuil national de trois jours a été décrété à compter de ce 14 mars. Les conditions de ce drame, pour lequel on recense actuellement 6 morts et 31 disparus, font l’objet d’enquêtes et de mesures de la part des autorités gabonaises. En parallèle, de plus en plus de rescapés racontent cette terrible nuit du 8 au 9 mars 2023.