Au Gabon, deuil national et premières sanctions après le naufrage de l’Esther Miracle

Des parents et des amis déposant des bougies et des fleurs pour les personnes disparues suite à la catastrophe d'un ferry sont exposées au port de Libreville le 13 mars 2023.

Au Gabon, trois jours de deuil national ont été décrétés par le président Ali Bongo en raison du naufrage de l’Esther Miracle, survenu dans la nuit du 8 au 9 mars 2023. Ce 14 mars, des premières sanctions sont tombées suite à ce drame qui a fait au moins 6 morts et 31 disparus.

Au Gabon, les recherches se poursuivent pour tenter de trouver des rescapés de l'Esther Miracle. Ce ferry qui reliait Libreville à Port-Gentil a sombré dans la nuit du 8 au 9 mars 2023. Cent vingt-quatre personnes ont été secourues. Mais le dernier bilan s'élève à 6 morts et 31 disparus. Des dizaines de rescapés ont été hospitalisés.

Le 13 mars 2023, les autorités ont annoncé que seules deux personnes étaient encore en observation. Les autres sont rentrées chez elles.

Dans la zone de la catastrophe, les recherches se poursuivent. En attendant, le président Ali Bongo a décrété un deuil national de trois jours.

Dans un discours à la nation, le chef de l'État a souligné le « travail remarquable des secours ». Mais, malgré « leur courage, leur professionnalisme », une « intervention rapide et efficace », « de nombreuses victimes sont à déplorer », a indiqué Ali Bongo. En conséquence, il a annoncé trois jours de deuil.

« Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les familles des victimes qui sont en deuil, c'est le pays tout entier, a-t-il déclaré. Où que nous vivions au Gabon, la tragédie de l'Esther Miracle nous a profondément touchés, affectés. Partout dans le pays, l'émotion et la tristesse sont immenses. En attendant, le mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mars seront jours de deuil national. Ces jours seront l'occasion d'accompagner en pensées et en prières toutes ces familles meurtries ».

Pendant ces trois jours, tous les drapeaux sont donc mis en berne, des prières seront organisées dans les lieux de culte, les manifestations sportives et festives sont suspendues.

Quatre responsables administratifs suspendus à titre conservatoire

Côté investigations, des sanctions commencent à tomber : quatre responsables administratifs ont été suspendus, à titre conservatoire. Il s’agit du directeur général de la marine marchande et de son adjoint, ainsi que de deux délégués provinciaux des affaires maritimes.

Quant à l'armateur, Royal Cost, propriétaire de l'Esther Miracle, ses activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Côté pénal, le procureur de la République a annoncé l'arrestation de plusieurs personnes. Elles ont été mises en garde à vue et sont en cours d'audition. D'autres interpellations « sont envisagées dans les heures à venir », a précisé André Patrick Roponat.

« Les probabilités de retrouver des survivants s’amenuisent chaque jour », a déclaré de son côté Békélé Meyong. Mais le coordonnateur des recherches a rappelé que la mobilisation continuait : 350 militaires, des patrouilleurs, des navettes, des robots plongeurs et des radars sont déployés chaque jour.

