Au Malawi et au Mozambique, la situation reste critique après un nouveau passage du cyclone Freddy

Des proches de personnes qui ont perdu la vie à la suite de la tempête Freddy recherchant leurs corps à la morgue de l'hôpital central Queen Elizabeth à Blantyre. REUTERS - ELDSON CHAGARA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Malawi et au Mozambique, la situation reste critique quatre jours après un nouveau passage de Freddy, en passe d'être classé comme le cyclone le plus long jamais enregistré par les météorologues. Celui-ci a fait au moins 190 morts au Malawi et 10 décès au Mozambique. De nombreuses autres personnes sont portées disparues dans ces deux pays d’Afrique australe.