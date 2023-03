Deux journalistes français condamnés pour avoir tenté de faire chanter le roi du Maroc

Le roi Mohammed VI en novembre 2021. © Moroccan Royal Palace / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La décision est tombée ce 14 mars 2023 au tribunal correctionnel de Paris : les deux journalistes Catherine Graciet et Eric Laurent ont été jugés coupables de tentative de chantage envers le roi du Maroc et ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et à une amende de 10 000 euros. Leurs avocats ont décidé de faire appel.