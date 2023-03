Le groupe paramilitaire russe Wagner a un «bureau Afrique» pour son influence sur le continent

Siège du groupe paramilitaire russe Wagner. Celui-ci disposerait d'une équipe de «politologues» dédiés à l’Afrique, selon une synthèse du collectif «All Eyes on Wagner».

Le groupe paramilitaire russe Wagner disposerait d'une équipe de « politologues » dédiés à l’Afrique, selon une synthèse du collectif « All Eyes on Wagner ». Ce bureau, qui aurait été créé entre 2018 et 2019, emploierait des dizaines de spécialistes des affaires publiques sur le continent, à travers plusieurs activités.

Sur la base de factures et de documents de travail internes à ce « Bureau Afrique » de Wagner, la station « radio Svoboda » classée en Russie « agent de l’étranger », avait déjà en août 2019 publié une enquête sur les activités de l'équipe employée par le groupe paramilitaire russe, qui serait également appelée « Back Office Afrique ».

Un autre lien entre ce bureau et Wagner est, lui, apparu le 26 janvier 2023. Le Trésor américain a relayé sur son site la mise sous sanction du projet appelé « Africa Politology » lié à Evgueni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe. Ce projet, dont l’adresse est renseignée à Saint Pétersbourg - au nouveau centre de Wagner ouvert cet automne ou ailleurs, ce n’est pas précisé - serait, selon « All Eyes on Wagner », très probablement connecté au bureau Afrique.

Ce bureau « serait ou aurait été dirigé » par Petry Bychkov, un homme « très connu des cercles de communicants politiques » en Russie, explique Sophie Gawner, membre du groupe de recherche « All Eyes on Wagner » et jointe par téléphone par RFI.

Dès mars 2018, dans un article titré « Des technologues politiques russes exploreront l'Afrique » , le journal Kommersant écrivait : « Evgeny Prigozhin organise des recherches sociales sur le continent [...]. À Madagascar, en Afrique du Sud, au Kenya et dans plusieurs autres pays africains, où des élections doivent avoir lieu dans un an ou deux, les stratèges politiques russes s’intéressent à la situation sociopolitique et à la recherche sociologique. Selon les sources de Kommersant, l'entrepreneur Yevgeny Prigozhin organise leur travail. Les experts interrogés par Kommersant pensent […] qu’il est peu probable qu'ils visent à influencer le résultat des élections africaines en faveur de la Fédération de Russie. »

Selon « All Eyes on Wagner », en revanche, des dizaines de spécialistes des affaires publiques auraient opéré dans plusieurs pays du continent, notamment et justement en temps de campagnes présidentielles.

En 2018 par exemple, deux d'entre eux se seraient alors illustrés pendant l'élection présidentielle malgache. Yulia Afanasyeva et Alexander Malkevich, d'abord présentés comme des observateurs électoraux, auraient œuvré sur le terrain à la communication et au financement des campagnes des candidats. Ces deux figures centrales du bureau Afrique sont par ailleurs membres actifs d'AFRIC (Association pour la recherche libre et la coopération internationale), relais de l'action de l'oligarque Evgueni Prigojine, présenté comme un groupe de felexion alternatif sur le continent.

Ces activités n’ont fait l’objet d'aucune communication officielle du groupe paramilitaire russe.

