Madagascar: le naufrage mortel d’une embarcation clandestine soulève des questions

À Madagascar, le naufrage dans la nuit du 11 au 12 mars 2023 d’une embarcation clandestine qui tentait de rallier Mayotte soulève de nombreuses questions. Les autorités comptent sur le témoignage d’une rescapée pour y voir plus claire sur les circonstances de ce drame qui a fait au moins 21 morts et 2 disparus.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

À Madagascar, le naufrage survenu au nord-ouest de l’île, au large du hameau d’Ankazomborona dans la nuit du 11 au 12 mars 2023, a fait 21 morts dont un enfant et 2 disparus, d’après le dernier bilan communiqué par les autorités le 13 mars.

L’embarcation, clandestine, tentait de rallier Mayotte avec à son bord 47 passagers. Vingt-quatre personnes ont pu être secourues par les pêcheurs en pirogue qui travaillaient ce soir-là. Toutes ont pris la fuite, une fois la rive regagnée. Sauf une.

La plupart des corps ont été remis aux familles

Ce lundi, le Premier ministre Christian Ntsay et trois membres de son gouvernement sont venus à Ambilobe présenter leurs condoléances aux familles des victimes. La plupart des corps ont été remis aux familles, ce qui a permis aux enquêteurs, explique Jean Edmond Randrianantenaina, le Directeur Général de l’Agence portuaire, maritime et fluviale, de connaître la ville d’origine de certains d’entre eux. « Essentiellement d’Ambilobe, mais il y a aussi des gens qui sont de Toamasina, de Mahajanga, et de Nosy Be », précise-t-il.

C’est grâce aux informations fournies par les pêcheurs que les autorités estiment à 47 le nombre de passagers ayant pris place à bord de l’embarcation de fortune.

Seulement, après leur sauvetage nocturne, 23 d’entre eux se sont volatilisés dans la nature, par crainte, indiquent les autorités, d’être arrêtés pour immigration clandestine.

« Normalement, que ce soient les passagers clandestins ou des passeurs, tous sont arrêtés dans des cas comme celui-ci parce qu’ils passent des auditions, pas forcément pour être inculpés mais pour savoir le mode opératoire, et connaitre l’organisateur », explique le Capitaine de Vaisseau Jean Edmond Randrianantenaina.

Seule rescapée retrouvée: une jeune femme enceinte, brûlée aux membres supérieurs

Seule rescapée à avoir été retrouvée, une jeune femme enceinte, brûlée aux membres supérieurs, précise le Lieutenant-Colonel Jules Tovoson Andriatsiriniaina, Commandant du groupement de la gendarmerie de la région Diana. « Actuellement, cette femme est déjà sous surveillance à l’hôpital d’Ambilobe. Elle est toujours en soins et nous n’avons pas encore le droit de l’interroger », souligne-t-il.

Quel était le mode opératoire des passeurs ? Font-ils partie des survivants fugitifs ? D’où ont-ils fait embarquer les passagers ? Comment l’accident en mer est-il survenu ? Autant de questions encore non-élucidées, pour lesquelles les enquêteurs attendent beaucoup de cette témoin clé.

