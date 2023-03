Relations Israël-Maroc: le cabinet royal recadre le Parti Justice et Développement

Le Parti Justice et Développement (PJD) a critiqué la politique trop amicale du Maroc avec Israël. Un rappel à l’ordre royal qui est aussi l’occasion pour le palais de réaffirmer la centralité de la question palestinienne.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rabat, Nadia Ben Mahfoudh

Les propos du PJD sont « dangereux et inacceptables », affirme sévèrement le cabinet royal, qui ne réagit que très rarement aux prises de parole des partis politiques.

Ce rappel à l’ordre du palais intervient après la publication, le 4 mars, d’un communiqué du PJD, dénonçant des prises de position récentes du ministre des Affaires étrangères marocain dans lesquelles il défend Israël. Un soutien jugé malvenu par le PJD à un moment où l’occupation israélienne « poursuit son agression contre les populations palestiniennes à Naplouse et Jérusalem », tout en rappelant que la question palestinienne est « une cause nationale », au même titre que celle du Sahara occidental.

À cela, le cabinet répond que « la position du Maroc envers la question palestinienne est irréversible » et que la cause constitue une des priorités de la politique étrangère de Mohamed VI, chef des croyants et président du Comité Al-Qods.

Une passe d’armes sur fond d’accélération du rapprochement entre Israël et le Maroc. Depuis les accords d’Abraham signés en décembre 2020, jamais le royaume chérifien n’avait été officiellement aussi proche de l’État hébreu. Paradoxalement, ces accords avaient été paraphés de la main du Premier ministre PJD de l’époque, Saad Dine el-Otmani. Ce dernier a affirmé l’année dernière regretter cette signature et avoir été contraint par le palais.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne