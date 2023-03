Rwanda: arrivée des premiers labos mobiles de BioNTech pour la production de vaccins

Au Rwanda, le premier BioNTainer, un laboratoire mobile du groupe allemand BioNTech, est arrivé lundi 13 mars à l'aéroport de Kigali. Il s'agit d'un projet en cours depuis octobre 2021, dont le Rwanda est le premier pays bénéficiaire et qui devrait également être lancé au Sénégal et en Afrique du Sud. Ce projet est destiné à augmenter la production de vaccins directement sur le continent africain.

Avec notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillaud

Trois ans jour pour jour après le premier cas de Covid-19 détecté au Rwanda, c’est une date symbolique, selon le directeur des opérations de BioNTech, le Dr Sierk Poetting, pour l’arrivée à Kigali du premier laboratoire de production de vaccins du pays. Un laboratoire mobile avec, à terme, une capacité de production de 50 à 100 millions de doses par an.

« Un BioNtainer, c’est six conteneurs rassemblés et nous avons besoin de deux BioNtainer. L’un pour la production des substances pharmaceutiques et l’autre pour les produits pharmaceutiques. Les substances, ce sont les ingrédients. Le vaccin et le produit pharmaceutique, c’est l'encapsulation des vaccins pour qu’ils puissent être injectés », explique le Dr Sierk Poetting.

Les premières productions concerneront les vaccins à ARN messager contre le Covid-19 mais le laboratoire allemand espère développer de nouveaux produits utilisant cette technologie, notamment contre le paludisme et la tuberculose, pour l’instant encore, en phase de test.

« La consommation de vaccins en Afrique est composée, à 99 %, de vaccins produits ailleurs. L’Union africaine pousse pour réduire ce pourcentage, au moins de moitié, dans les vingt prochaines années mais ce projet est un pas en avant qui montre qu’on peut avancer plus rapidement. On imagine déjà de nouveaux partenariats comme celui-ci, dans la perspective de réduire la distance entre les lieux de désinfection et là où se trouvent les solutions », souligne le Dr Sabin Nsanzimana, ministre de la Santé du Rwanda.

Prochaine étape : l’aboutissement, prévu d’ici la fin de l’année, de la construction du site où seront entreposés les BioNTainers. Pour la première production de vaccins rwandais, il faudra ensuite attendre entre douze et dix-huit mois.

