Tchad: le CNT adopte une ordonnance sur le statut des militaires

Le CNT a été installé en lieu et place de l’Assemblée nationale dissoute par la junte au pouvoir (image d'illustration) © RFI/Aurélie Bazzara

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Conseil national de Transition tchadien s'est réuni mardi et a adopté une ordonnance sur le statut général des militaires des forces de défense et de sécurité. L'objectif est de moderniser et professionnaliser les forces tchadiennes. Elles sont décrites par certains comme clanique, malgré les démentis du pouvoir. Pour la première fois, un plan de carrière pour ces soldats a été présenté avec des règles pour monter dans la hiérarchie.