Guinée: l’ex-Premier ministre Kassory Fofana absent à l’ouverture de son procès devant la Crief

Ibrahima Kassory Fofana, en octobre 2015 à Conakry. © CELLOU BINANI / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’ancien Premier ministre et deux autres anciens ministres, poursuivis pour détournements présumés de fonds publics, enrichissement illicite, blanchissement de capitaux et complicité, étaient attendus mercredi 15 mars devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), mise en place par la junte au pouvoir à Conakry depuis septembre 2021. Mais ils ont brillé par leur absence, et le tribunal a renvoyé l’audience en huitaine.