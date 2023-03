L'Afrique du Sud, partenaire de la Chine, réaffirme ses principes de non-alignement

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa. © Themba Hadebe / AP

À l’invitation du Parti Communiste Chinois (PCC) et du président Xi Jinping, plusieurs formations politiques ont participé mercredi 15 mars 2023 à un dialogue en ligne autour de leur futur. Étaient notamment connectés une poignée de pays africains, dont l’Afrique du Sud. Son président Cyril Ramaphosa y a à nouveau souligné ses liens avec ses alliés du Sud, et notamment la Chine, son premier partenaire commercial, et la Russie, un mois après la tenue d’exercices militaires maritimes conjoints.