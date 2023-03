Mali: l’influenceuse «Rose vie chère» sera jugée pour ses propos critiques sur la transition

L'influenceuse malienne Rokia Doumbia durant une de ses vidéos sur le réseau social Tik Tok. © Capture d'écran du compte rokiatoudoumbia1 sur Tik Tok

Texte par : David Baché 3 mn

Au Mali, Rokia Doumbia, plus connue sous le nom de « Rose vie chère » ou « Tantie Rose poivrons », sera jugée pour « incitation à la révolte » et « violences envers le chef de l’État ». Influenceuse active sur les réseaux sociaux, elle avait diffusé la semaine dernière une vidéo dans laquelle elle dénonce l’augmentation des prix et l’« échec » de la transition.