RDC: un chargement d'aide humanitaire à destination de Goma décolle du Danemark

Le Boeing 767, chargé de 35 tonnes d’aide humanitaire, a décollé jeudi matin du Danemark et doit arriver ce vendredi dans la matinée au Nord-Kivu. © RFI/Paulina Zidi

Texte par : RFI Suivre 2 mn

35 tonnes d’aide humanitaire doivent arriver ce vendredi matin à Goma dans l’est de la RDC, une région déchirée par les violences et la présence de nombreux groupes armés dont le M23. Un conflit qui a fait plus de 800 000 déplacés et surtout déclenché une importante crise humanitaire. C’est en réponse à cette situation dramatique que l’UE a annoncé la mise en place d’un pont aérien humanitaire en direction de la capitale provinciale. Un premier chargement est arrivé le 10 mars et un deuxième avion doit se poser ce vendredi 17 mars. Avion dans lequel a pu embarquer RFI.