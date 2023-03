Vives tensions au sein de l’appareil judiciaire malgache

Le Syndicat des magistrats de Madagascar a publié jeudi soir un communiqué pour alerter sur la dégradation de l’environnement judiciaire en ce début d’année d’élection présidentielle. (image d'illustration) © RFI/Laetitia Bezain

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ces derniers jours, la tournure qu’ont prises certaines affaires judiciaires ont crispé un peu plus les relations entre les magistrats et l’exécutif. Et plus particulièrement avec leur nouvelle Garde des Sceaux, fraîchement nommée à l’occasion du remaniement le 20 février dernier. Après plusieurs plaintes de la part de magistrats malmenés, le Syndicat des magistrats de Madagascar a publié jeudi soir 16 mars un communiqué pour alerter sur la dégradation de l’environnement judiciaire en ce début d’année d’élection présidentielle. De son côté, la ministre se défend d’une quelconque ingérence.