Angola: l'Assemblée nationale vote l'envoi d'un contingent militaire dans l'est de la RDC

L’Angola approuve officiellement l’envoi d’un contingent militaire dans l’est de la République démocratique du Congo. Le vote a eu lieu vendredi 17 mars à l’Assemblée nationale angolaise réunie en session extraordinaire. Session retransmise en direct à la télévision et qui a vu les députés voter oui à l’unanimité.

Les députés ont voté comme un seul homme. 178 voix pour, aucune abstention ni vote contre. Dans une Assemblée largement dominée par le parti au pouvoir MPLA, le résultat est sans surprise. Le contingent angolais devrait compter environ 500 hommes, ainsi que des moyens aériens, sans plus de précision.

Avec un budget de 20,7 millions d’euros, le mandat des Angolais doit durer un an, renouvelable « si c’est justifié », a précisé vendredi le ministre d’État et chef de la Maison militaire du président angolais. Francisco Furtado a déclaré que la mission ne participerait pas aux combats et ne serait pas impliquée dans les opérations militaires directes. Les soldats devront principalement sécuriser les zones de cantonnement du M23 et protéger les équipes chargées de surveiller le respect du cessez-le-feu.

Le ministre a justifié l’envoi de ces hommes par les risques de déstabilisation de l’Angola, qui partage 2 524 km de frontière. Il a rappelé aux députés qu’en 2016, 30 000 Congolais s’étaient réfugiés en Angola, « avec des conséquences sur la société et l’économie locale ». Francisco Furtado a ainsi dit craindre l'exode « d’un million de réfugiés congolais » si la situation dégénérait.

Les Angolais sont très engagés dans la crise congolaise. Luanda a endossé le rôle de médiateur, notamment entre la RDC et le Rwanda qui s’accusent mutuellement de violations de la frontière. Un officier angolais a été nommé à la tête du mécanisme chargé de vérifier ces allégations.

