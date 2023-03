Dans les rues de Nairobi, une fresque murale pour sensibiliser sur la guerre en Ukraine

Quand le conflit entre l’Ukraine et la Russie a commencé, le Kenya a tout de suite voté en faveur de l’Ukraine au Conseil de sécurité des Nations Unies. C’était un message clair des autorités kényanes sur le conflit. Et, quand on regarde la classe moyenne kényane et les élites, la vaste majorité est alignée sur ce positionnement, et certains défendent même que la Russie n’aurait pas dû envahir l’Ukraine. Plus largement, la plupart des Kényans sont bien au courant du conflit, mais surtout du point de vue de ces retombées économiques.