Gabon: le Premier ministre livre un message de fermeté aux agents du ministère des Transports

Des proches des personnes disparues dans le naufrage du ferry Esther Miracle, se recueillent au port de Libreville, le 13 mars 2023. © AFP/Steeve Jordan

Plus d’une semaine après le naufrage du ferry « Esther Miracle » dont le bilan provisoire est de 21 morts, 16 disparus et 124 rescapés, le Premier ministre, Alain Claude Bilie By Nze a reçu les responsables du ministère des Transports et de la Marine marchande. Objectif : attirer l'attention de ses collaborateurs sur les défaillances et les dysfonctionnements de leur ministère et y remédier.