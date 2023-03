Maroc: le festival Roots Rabat veut jeter la lumière sur le cinéma panafricain

Un cinéma à Rabat (photo d'illustration) © Fadel Senna / AFP

Le Roots Rabat, entièrement dédié au cinéma panafricain, s'est tenu du 12 au 16 mars 2023 dans la capitale marocaine, avec des tables rondes de professionnels du septième art venus de 15 pays et des soirées de projection de longs et de courts métrages, de documentaires ou encore de films d’animation. Le volet nocturne était ouvert gratuitement au public marocain pour lui permettre de découvrir des films auxquels il n’est que rarement confronté et cultiver l’identité africaine des Marocains.