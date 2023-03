La ministre de l'Intérieur britannique au Rwanda pour renforcer l'accord migratoire

La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, s'exprime lors d'une conférence de presse dans la capitale Kigali, au Rwanda, le samedi 18 mars 2023. AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La ministre de l’Intérieur britannique Suella Braverman est en visite officielle à Kigali ce samedi et dimanche 19 mars. Presque un an après la signature de l’accord de près de 160 millions d'euros sur les réfugiés entre le Rwanda et le Royaume-Uni, l’objectif est de renouveler l’engagement de Londres dans ce partenariat. Il est destiné à envoyer au Rwanda un certain nombre de demandeurs d’asile arrivés illégalement sur le territoire britannique.