Malawi: après les destructions du cyclone Freddy, la crainte du choléra

Blantyre après le déluge du cyclone Freddy, le 14 mars 2023. AFP - AMOS GUMULIRA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Malawi, quelques jours après le passage du cyclone Freddy, qui a frappé le pays pour la deuxième fois en un mois samedi, et qui a fait plus de 400 morts, l'ONG Save The Children craint une flambée des cas de choléra.