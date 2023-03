Mali: Mohamed Chérif Koné, le «magistrat-rebelle» qui fait parler de lui à Bamako

Magistrat et homme politique, Mohamed Chérif Koné fait de plus en plus parlé de lui au Mali. (image d'illustration) Getty Images/ Romilly Lockyer

Au Mali, c’est le magistrat le plus médiatisé actuellement pour ses prises de position. Il faut dire que Mohamed Chérif Koné a désormais plusieurs casquettes : magistrat-syndicaliste et surtout homme politique. Il est le coordinateur des organisations « Appel du 20 février pour sauver le Mali » et n’hésite pas à se prononcer sur des questions politiques. Et lorsque ses ex-collègues de la Cour suprême du Mali le rappelle à l’ordre dans un communiqué, il répond et réaffirme ses convictions.