Salon du livre africain à Paris: à la rencontre d'un super héros

Une longue file d'attente s'allongeait devant le salon malgré la pluie intermittente hier samedi à Paris. Beaucoup de visiteurs ont arpenté les couloirs du salon avec leurs enfants. Et ce sont les stands jeunesses qui ont eu le plus de succès, particulièrement, les bandes dessinées africaines

Devant un stand de bande dessinée où elle vient d'offrir un livre à son fils né en France, Kandy Guira, chanteuse d'origine burkinabé souhaite intéresser son fils à la culture africaine.

« J'ai acheté Warriors pour mon fils qui a adoré, explique t'elle à Houda Ibrahim, de la rédaction Afrique... C'est une super bande dessinée. J’ai souvent tendance à dire que les bandes dessinées africaines sont un peu caricaturées, sauf que là il y a une belle finition, et elle est surtout bien dessinée. C'est beau à voir, et c'est beau à lire aussi. »

Muntu Warriors raconte l'histoire d'un super-héros africain. Muntu a horreur de la fiction comme du super héros, mais il va, malgré lui, sauver un monde qu'il a lui-même mis en danger.

« L'idée de Muntu Warriors, c'est non seulement la représentation, mais aussi la découverte, nous explique Junior Beckley, l'auteur de la BD. Car dans la culture africaine, il y a énormément de légendes, de contes, de coutumes et d'histoires à raconter, et j'aimerais -en tant qu'ancien concepteur de jeux vidéo-, utiliser toutes mes connaissances et toute mon expérience afin de la mettre en lumière et permettre à toutes les générations de toutes les ethnies, de découvrir les codes et les mœurs de la culture africaine. »

Muntu Warriors marie des illustrations de qualité, et une histoire profonde dans un monde fantastique inspiré de la culture noire d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et des Caraïbes.

Les visiteurs se sont pressés nombreux à la deuxième édition du Salon du livre africain qui se tient jusqu'à ce dimanche 19 mars dans le 6e arrondissement de Paris. © Houda Ibrahim / RFI

Plus de 200 auteurs et 60 éditeurs et libraires participent à cette deuxième édition du Salon du livre africain qui se tient sur trois jours à Paris du 17 au 19 mars. Et le public a massivement répondu présent à ce rendez-vous.

Vous avez été très nombreux à venir au Salon du livre africain de #paris. Merci à tous d’avoir répondu présents 😍!

