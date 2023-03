Tunisie: les arrestations de migrants subsahariens en baisse, mais les demandes d'aide en hausse

Des Subsahariens s'apprêtant à prendre leur vol pour quitter Tunis et être évacués après la vague de violences racistes dans le pays, le 4 mars 2023. © FETHI BELAID / AFP

Près d’un mois après les propos polémiques du président, la situation s’est relativement apaisée pour les migrants subsahariens encore présents dans le pays. Dans un discours, Kaïs Saïed, avait dénoncé l'arrivée de « hordes de migrants » clandestins dans le pays. Des déclarations qui avaient encouragé les agressions et ouvert une chasse aux africains subsahariens vivant en Tunisie. Si certains pays comme la Côte d’Ivoire et la Guinée ont procédé à un rapatriement volontaire de leurs ressortissants, certains africains subsahariens ont choisi de rester en Tunisie et les associations signalent encore beaucoup de situations d’urgence sociale et près de 800 arrestations entre février et mars.