Éthiopie: Getachew Reda nommé à la tête de l'administration civile du Tigré

L'administration civile chargée de gouvernement le Tigré d'après les accords de paix de Pretoria a un nouveau chef : Getachew Reda, jusque-là conseiller politique et porte-parole du président de la région, a été nommé par son parti.

Getachew Reda est un visage connu de la scène politique tigréenne. Il avait été ministre, notamment ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement d'Addis-Abeba, lorsque son parti, le TPLF, dominait le pays. Il est toujours un très proche collaborateur de l'austère président du mouvement, Debretsion Gebremichael. Et c'est lui qui a négocié, avec le général Tsedkan Gebretensae, les accords de Pretoria et Nairobi avec le gouvernement fédéral.

Désormais, il se trouve à la tête de l'administration civile intérimaire régionale, a annoncé samedi 19 mars la télévision tigréenne Tigray TV. Le comité central de son parti l'a choisi lui plutôt que son chef, dont Addis-Abeba dit-on, ne voulait pas.

Beaucoup reste à faire dans le Tigré : former un gouvernement, payer les salaires des fonctionnaires et être l'unique interlocuteur des agences humanitaires, lesquelles se plaignent du flou dans l'administration de la province.

Cette nomination doit désormais être officiellement acceptée par Addis-Abeba, qui n'a fait encore aucun commentaire à ce stade. « Le Tigré, a simplement tweeté samedi Abraham Belay, un Tigréen ministre de la Défense du gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed, est prêt à aller de l'avant en laissant derrière lui les jours d'agonie. »

