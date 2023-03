Arts: de fausses œuvres attribuées à l’Ivoirien Frédéric Bruly Bouabré sèment le confusion

L'artiste ivoirien Frédéric Bruly Bouabré, en mars 1995. Gamma-Rapho via Getty Images - Francis CHAVEROU

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ses dessins coloriés et son alphabet illustré de la langue bété furent une véritable révélation à la fin des années 1980. L'œuvre de l'artiste ivoirien Frédéric Bruly Bouabré, décédé en 2014, figure aujourd'hui dans les plus grandes collections d'art contemporain. Une cote qui attire de plus en plus les faussaires. La Biennale de Venise s’y est même trompée en avril dernier. Explications.