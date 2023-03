Grève des enseignants en Centrafrique: «Nous avons obtenu des engagements verbaux» des autorités

En Centrafrique, Innocent Kéréguelé, coordonnateur national des syndicats d'enseignants, assure que le chef de l'État Faustin-Archange Touadéra est « conscient de la situation » de cette profession et « a reconnu la faille dans la négociation » alors qu’une grève a mis les activités scolaires à l'arrêt dans tout le pays du 7 à ce 20 mars 2023.

En Centrafrique, les enseignants reprennent ce 20 mars 2023 le chemin de l’école. Depuis le 7 mars, ils observaient un mot d’ordre de grève, mettant les activités scolaires à l'arrêt dans tout le pays.

Ce mouvement devait durer jusqu'à la fin du mois, mais les responsables syndicaux, qui revendiquent notamment la revalorisation des salaires, ont rencontré le 14 mars le chef de l'État Faustin-Archange Touadéra au Palais de l'Unité à Bangui.

« Nous avons un espoir parce que c’est le chef de l’État qui a fait une promesse »

« Nous avons obtenu des engagements verbaux, et nous lui avons expliqué les difficultés que nous avons rencontrées sur notre lieu de travail, explique Innocent Kéréguelé, coordonnateur national des syndicats d'enseignants, au micro de Pauline Le Troquier. Et le chef de l’État, conscient de la situation, a reconnu la faille dans la négociation, et nous a suppliés de reprendre le travail et de lui laisser juste un laps de temps et il va répondre à nos points de revendications ».

Il rappelle : « Ce que nous attendons, c’est la concrétisation de la promesse. Nous avons un espoir parce que c’est le chef de l’État qui a fait une promesse, donc ce n’est pas n’importe quel individu. On veut aussi l’amélioration de notre condition de vie. Imaginez-vous, un enseignant se retrouve avec 350 ou 400 élèves dans une salle de classe. Donc, nous voulons que l’enseignant soit à l’aise en son lieu de travail. C’est tout ce que nous revendiquons. »

