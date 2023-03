Loi sur les cryptomonnaies : la Centrafrique revoit sa copie

En avril 2022, la Centrafrique était un des premiers pays à faire du bitcoin une monnaie légale. REUTERS - DADO RUVIC

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En avril 2022, la Centrafrique faisait du bitcoin une monnaie légale au même titre que la monnaie en usage dans la sous-région le franc CFA, soulevant des critiques de la part de Banque des États de l’Afrique centrale et de la Cemac. Une session extraordinaire de la Cemac avait même été convoquée à ce sujet en juillet dernier. Il avait été constaté que la loi centrafricaine présentait des incompatibilités avec les accords et conventions régissant l’Union monétaire de l’Afrique centrale et les statuts de la BEAC. Et des recommandations pour modifier le texte avaient été faites. La Centrafrique était donc appelée à revoir sa copie. Ce qu’elle a fait et présenté en primeur le 15 mars en amont du sommet des chefs d’État de la Cemac.