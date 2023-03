Reportage

RDC: les cas de choléra se multiplient dans le camp de Bulengo, à Goma

Le camp de Bulengo près de Goma au Nord-Kivu abrite plus de 100 000 personnes. © Paulina Zidi / RFI

La province du Nord-Kivu est confrontée à une très importante crise humanitaire. Près de 800 000 personnes ont été déplacés depuis un an principalement en raison du conflit lié au M23, une rébellion, soutenue selon l’ONU notamment, par le Rwanda voisin et qui a depuis un an conquis une partie de la province du Nord-Kivu dont Goma est la capitale. Dans la ville les camps sont saturés et les conditions de vie sont difficiles. C’est le cas de celui de Bulengo, sur l’axe qui relie Saké à Goma et qui abrite plus de 100 000 personnes. Conséquences de cette situation, les cas de choléra se multiplient.