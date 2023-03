Reportage

Tunisie: des préparatifs du mois de ramadan sous haute tension économique

Jour de marché à Ariana, près de Tunis. (image d'illustration) AFP - FETHI BELAID

Le début du ramadan approche : prévu pour le 22 ou le 23 mars, il risque d’être un peu difficile pour de nombreux ménages cette année sur le plan économique en raison de l’inflation généralisée. En Tunisie, elle a atteint 10,4% en février et les Tunisiens peinent à faire leurs courses surtout pendant le mois saint où la consommation alimentaire est plus élevée. Le gouvernement a fixé les prix de vente et de marge maximum pour certains produits comme la volaille ou les œufs. Mais à la veille du ramadan, la recherche de bonnes affaires est le meilleur moyen pour faire des économies.