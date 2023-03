Climat: l'urgence est aussi d'impliquer les États d'Afrique, souligne un scientifique du Giec

Sur la main, on peut lire «payer», un appel à des réparations pour les pertes et dommages lors du sommet COP27 des Nations unies sur le climat, le vendredi 18 novembre 2022, à Charm el-Cheikh, en Égypte. (Photo d'illustration) © AP Photo/Peter Dejong

Texte par : Claire Fages Suivre 1 mn

Dans son dernier rapport du Giec publié, ce lundi 20 mars, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ne traite pas en tant que tel le cas du continent africain. Mais ce document souligne l'urgence d'agir en faveur des pays les plus vulnérables au changement climatique. Et c'est autant un message pour les pays africains que pour les pays riches et pollueurs.