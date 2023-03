REPORTAGE

Kenya: violents affrontements à Nairobi, un manifestant tué dans l'ouest du pays

Audio 01:31

La police anti-émeute tire des gaz lacrymogènes pour disperser le chef de l'opposition kényane Raila Odinga alors qu'il participe à une manifestation nationale contre le coût de la vie et contre le gouvernement du président William Ruto, à Nairobi, au Kenya, le 20 mars 2023 REUTERS - THOMAS MUKOYA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La capitale kényane a été le théâtre d’affrontements entre police et manifestants, lundi 20 mars. Raila Odinga, chef de l’opposition, avait appelé à une marche contre la flambée des prix et pour la réouverture des serveurs électoraux, puisqu'il conteste toujours la victoire de William Ruto à la présidentielle d’août dernier. Mais la marche, qui avait été interdite, et a été empêchée par la police à grands renforts de gaz lacrymogènes et de canons à eau. Dans l'ouest du pays, un manifestant a été tué par balle, a annoncé la police dans un communiqué.