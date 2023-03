Libération d'Olivier Dubois et de Jeffery Woodke: quel rôle a joué le Niger?

Le journaliste français Olivier Dubois est donc libre après plus de 700 jours passés aux mains de ses ravisseurs du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans. AFP - SOULEYMANE AG ANARA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le journaliste français Olivier Dubois est donc libre après plus de 700 jours passés aux mains de ses ravisseurs du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim). Après cette libération, on peut commencer à se poser des questions autour des dessous de cette libération et de celle d’un autre otage, un humanitaire américain, Jeffery Woodke.