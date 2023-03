Libye: les contacts militaires se multiplient pour garantir la tenue des élections

Barbara Leaf, l'adjointe au secrétaire d'État américain, chargée du Moyen-Orient qui a rencontré à Benghazi le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar. (image d'illustration) © Aris Messinis, AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Washington accroit la pression sur les parties libyennes pour pouvoir organiser des élections générales en 2023. Lundi, Barbara Leaf, l'adjointe au secrétaire d'État américain, chargée du Moyen-Orient qui a rencontré à Benghazi le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar puis le président du parlement Aguila Saleh. Aux deux responsables de l'Est libyen, elle a souligné la nécessité de créer un climat propice pour la tenue des scrutins. Ces rencontres à Benghazi coïncident avec la multiplication de contacts sécuritaires et militaires entre l'Est et l'Ouest libyen initiés par l’ONU.