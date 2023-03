RDC: les attaques armées reprennent dans le territoire de Kwamouth

Le village de Kwamouth, à l'ouest de la République démocratique du Congo, dans le Maï-Ndombe. © RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les recherches sont toujours en cours en RDC, après l’attaque d’une embarcation sur le fleuve Congo la semaine dernière par des assaillants armés. Le premier bilan fait état d’une dizaine de morts confirmés et de plus de cent personnes disparues. L’espoir de les retrouver devient de plus en plus mince. Cette embarcation en provenance de Kinshasa se rendait à Mbandaka, au Nord du pays, a été la cible d'une attaque d'hommes armés dans le territoire de Kwamouth, théâtre depuis mars 2022 des violences à caractère ethnique. Après environ un mois d’accalmie, les attaques ont repris de plus belle ces derniers jours.